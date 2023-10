Hollywood-Star beim Lunch in Wien

Vor seinem Konzert, gönnte sich Jeff Goldblum Pasta im Hotel - oe24 hat das exklusive Foto

Seit 1974 war Jeff Goldblum in über 100 Top-Filmen zu sehen. Auch in "Jurrasic Park" oder "Independence Day". Jetzt kann man ihn als Pianisten bewundern. Heute spielt Goldblum mit seinem The Mildred Snitzer Orchestra im Wiener Globe auf. zu Mittag holte sich der Schauspieler und Musiker gemeinsam mit seiner Gattin Emilie Livingston noch eine Stärkung im Restaurant Pastamara. Die beiden residieren im Ritz Carlton in der Wiener Innenstadt.

Goldblum plant Bar-Abend nach Konzert

Laut eines Insiders soll Jeff Goldblum heute Abend nach dem Konzert nicht gleich ins Bett fallen wollen. Angeblich plane er einen Bar-Abend mit den anderen Künstlern. Wo? Verraten wir noch nicht. Er soll sich jedoch nicht unweit vom Hotel das ein oder andere Gläschen gönnen wollen. Autogramm-Jäger haben also in der Innenstadt gute Chancen auf den Star zu treffen.