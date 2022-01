Hugh Grant in Lech gesichtet

Erst letztes Jahr zeigte sich Schauspieler Hugh Grant in Gastein, heuer ist er in Lech am Arlberg

Hollywood im Schnee: Schauspieler Hugh Grant scheint erneut in Österreich zu urlauben. Nach Bad Gastein, soll er laut Medienberichten jetzt auch in Lech am Arlberg eingekehrt sein. Der "Notting Hill"-Star habe sich ganz entspannt auf der Skihütte Schneggarei unter die Leute gemischt, heißt es. Weitere Stars auf Österreichs Pisten Die heimischen Berghänge sind bei den Stars besonders beliebt. Kürzlich weilten auch Chris Hemsworth und sein Bruder Liam in Österreich. Gemeinsam mit der ganzen Familie suchten sie genau wie Grant in Lech den Pistenspaß. Dafür blieb beim diesjährigen Hahnenkammrennen in Kitzbühel der Starandrang aus.