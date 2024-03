"I'll be back": Schwarzenegger im Juni wieder in Wien

Am 20. Juni wird Arnold Schwarzenegger einmal mehr bei seinem "Austrian Climate Summit" in Wien mit dabei sein

"Sei nützlich" ist das Motto des achten von Arnold Schwarzenegger ins Leben gerufenen Klima-Gipfels, der am 20. Juni in der Wiener Hofburg über die Bühne gehen soll. Erst im Jänner war Schwarzenegger bei seiner Charity-Auktion in Kitzbühel zu Gast in seiner alten Heimat.

Wenn Arnie im Juni wieder im Anflug ist, hat er gleich eine Neuerung seines "Austrian Climate Summit" mit im Gepäck. So wird es erstmals neben zahlreichen hochkarätigen Gästen auch eine eigene "Solutions Expo" geben, bei der Unternehmen, NGOs, Start-Ups und andere Organisationen ihre praxisorientierten Ansätze zum Klimaschutz präsentieren werden - bei freiem Eintritt.

Als Stargäste und Unterstützer werden neben Unternehmer Klemens Hallmann und seiner Frau Barbara Meier heuer auch die deutsche Kult-Band The BossHoss mit von der Partie sein.