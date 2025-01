Beim ESC in Liverpool erlangte sie mit Salena Platz 15.

Was ist denn da plötzlich los? Beim Songcontest in Liverpool vor zwei Jahren erreichten Teya und Salena mit ihrem Lied. "Who the Hell is Edgar" den soliden, aber unaufregenden 15. Platz.

Die Nummer des quirligen Duos taugte leider nicht für einen richtig guten Platz. Wobei, Moment, für Österreich ist ein Platz, der nicht ganz hinten ist, immer ein Gewinn. Doch nach dem Songcontest startete Teya erst so richtig durch. Ihr Album "Grandma on the Dancefloor" verkaufte sich sensationell. Und: pro Monat streamen ihre Lieder rund 400.000 Hörer auf Spotify.

Trailer zu Spiel

Doch das geht NOCH besser: Mit dem Song "Bite Marks" holte Teya unfassbare 57 Millionen Klicks auf YouTube an nur einem einzigen Tag! Wie das geht? Das Lied gehört zum Spiel "League of Legends" und untermalt den spannenden Trailer.