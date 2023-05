Teya und Salena nach Song Contest: "Traum hat sich erfüllt"

Das österreichische ESC-Duo Teya & Salena zeigte sich in der Nacht nach dem großen ESC-Finale entspannt angesichts seines 15. Platzes in der Endwertung, auch wenn dieser unter den zuletzt von den Wettbüros geschürten Erwartungen lag.

"Für uns war nicht wichtig, welcher Platz es wird", unterstrich Teya am Sonntag vor Journalisten in Liverpool: "Unser Ziel war das Finale, und das haben wir geschafft. Unser Traum hat sich erfüllt."

"Wir waren nicht enttäuscht, sondern happy, dass wir Teil dieser großen Show sein konnten", pflichtete auch Kollegin Salena bei: "Wir sind komplett gechillt." Dass der oft als ungünstig angesehene Startplatz 1 bei der Finalshow in Liverpool mit der am Ende unter den Erwartungen liegenden Platzierung zu tun haben könnte, glauben die beiden indes nicht.

Salena: "Geiler geht es nicht"

"Geiler geht es nicht, als dass man so in das Finale reinstarten kann", zeigte sich Salena begeistert von der frühen Startnummer: "Und es ist noch immer nicht so greifbar, wie ich gedacht habe. Es ist surreal." Auch Teya unterstrich, dass Startplatz 1 das Erlebnis als Künstlerin eher noch erleichtert habe: "Wir haben die größte Musikshow der Welt eröffnen und danach die gesamte Show genießen können."

Zukunft offen

Was die Zukunft für das Duo Teya & Salena bringt, ist nach Eigenaussage indes noch völlig offen, sind die beiden Künstlerinnen doch eigentlich als Solosängerinnen tätig. "Wir gehen nach unserem Bauchgefühl", machte Teya deutlich: "Es ist immer die Frage, was funktioniert, wann der richtige Song kommt. Wir nehmen auch das super gelassen und schauen, was passiert."