Song Contest: Österreich eröffnet das Finale

Österreichs Kandidatinnen Teya & Salena eröffnen am Samstag (13. Mai) das große Finale des 67. Eurovision Song Contest von Liverpool.

Das hat die European Broadcasting Union (EBU) entschieden, die das Megaevent ausrichtet. Insgesamt treten dabei 26 Nationen gegeneinander an, um den Sieg im Wettstreit davonzutragen.

Österreich auf Kurs in die Top Ten

Schwedens ESC-Rückkehrerin Loreen gewinnt am Samstag den 67. Eurovision Song Contest. Darüber sind sich die Wettbüros seit langem einig. Die Sängerin wird von den Zockern beim Vergleich von 17 Wettbüros mit ihrer Nummer "Tattoo" klar auf Platz 1 des 26-köpfigen Feldes gesehen. Rechnet man die Quoten in Prozente um, ergibt sich die 51-prozentige Wahrscheinlichkeit eines schwedischen Sieges. Aber wer weiß, ob die ESC-Fans rund um den Globus die Buchmacher nicht Lügen strafen?

In jedem Falle ist bei den Wettquoten Loreen Finnlands Käärijä auf den Fersen. Mit seinem deutlich härter als die perfekt durchkomponierte Popnummer "Tattoo" angelegten Grölsong "Cha Cha Cha" hält sich der 29-Jährige verlässlich auf Platz 2 des Rankings - und hat immerhin noch eine statistische Wahrscheinlichkeit von 21 Prozent, auf Platz 1 zu landen.

Vorjahressieger Ukraine komplettiert dieses Führungstrio, wird dem Duo Tvorchi mit seinem Elektropop "Heart Of Steel" doch ein Platz am Stockerl zugetraut, allerdings liegt die Probabilität eines Sieges statistisch gesehen mit 6 Prozent bereits im einstelligen Bereich. In den Top Ten folgen momentan Frankreich, Israel, Spanien, Norwegen, Italien und Großbritannien - und auf Platz 10 die beiden österreichischen Teilnehmerinnen Teya & Salena.

Der Platz im Reigen der Top Ten ist hier seit längerem unverändert, auch wenn die Siegeswahrscheinlichkeit hier nur bei 1 Prozent gesehen wird. Bei all dem muss man allerdings mitbedenken, dass nun im Finale - anders als in den Semifinals - die Hälfte der Stimmen von den jeweiligen Länderjurys kommt, die teils von der Vox populi abweichen. Die Conclusio: Im Endeffekt weißt man Sicheres erst am späten Samstagabend, wenn in der M&S Arena von Liverpool der offizielle Siegersong verkündet wird.