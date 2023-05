Österreichs Duo Teya & Salena steigt erst am 11. Mai in den Bewerb ein.

Am Dienstag startet der 67. Eurovision Song Contest mit dem 1. Halbfinale, das in der M&S Bank Arena in Liverpool über die Bühne geht. Vorjahressieger Ukraine kann den Bewerb aufgrund des russischen Angriffskrieges bekanntlich nicht selbst ausrichten, und so ist Großbritannien als Ersatzgastgeber eingesprungen. Das österreichische Damenduo Teya & Salena steigt dann erst am Donnerstag, 11.5., in den Bewerb ein, wenn der Startschuss fürs 2. Halbfinale fällt.

Schaulaufen der Favoriten

Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wird das erste Semifinale doch ein wahres Schaulaufen der Favoriten, wenn etwa Schweden mit Sängerin Loreen am Start ist, die mit "Tattoo" ihren ESC-Sieg von Baku 2012 mit " Euphoria " zu wiederholen versucht. Mit dabei ist auch Finnlands Starter Käärijä mit "Cha Cha Cha", der ebenfalls hoch gehandelt wird.

Das sind die Teilnehmer

Ein Überblick über das Teilnehmerfeld des 1. Halbfinales, das in ORF 1 am Dienstag ab 21 Uhr live übertragen wird: