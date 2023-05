Teya & Salena starten ESC-Woche

Der Song Contest ist eröffnet. Wir sind auf Final-Kurs. Zählen zu den Top-Favoriten.

ESC. Proben, Sightseeing, Interview- und Party-Marathon, sowie einige Mini-Konzerte - Teya & Salena auf Stimmenfang in Liverpool. Gestern wurde der 67. Song Contest mit dem großen Red-Carpet-Empfang und dem Comeback von Frankie Goes To Hollywood (Relax) in der St. Georges Hall offiziell eröffnet. Am Dienstag steigt das erste Semi-Finale. Mit den Top-Favoriten Schweden und Finnland.

Show. Am Donnerstag (11. 5.) geht es für uns dann um alles. Mit Startnummer 13 wirbeln Teya & Salena um ca. 22 Uhr zum Dancefloor-Hit Who the Hell is Edgar? über die 450 Quadratmeter große Bühne. Mit cooler Street-Wear und beeindruckender Video-Show.

Final-Kurs. Bei den Wetten für die 2. Qualirunde liegen wir sogar besser als einst Conchita: Platz 1. Mit 94 Prozent Aufstiegschance! Das große TV-Finale am 13. Mai gilt somit als fix. Dort rangieren wir bei den Buchmachern aktuell ex aequo mit Italien auf Platz 8. Teya & Salena haben aber noch Größeres im Sinn: „Wir wollen gewinnen!“