Unsere ESC-Ladys rocken jetzt Liverpool. So wollen sie Österreich jubeln lassen.

Pop. „Sie sollen natürlich gewinnen. Es ist wieder an der Zeit und jetzt wäre ich auch nicht mehr böse darüber!“ Unsere ESC-Queen Conchita gibt Teya & Salena den letzten Boost zum Song Contest in Liverpool. Bei den Quoten zählen die ESC-Ladys mit der flotten Pop-Hymne Who the Hell Is Edgar? ja längst zu den Co-Favoriten: Platz 1 für das Semifinale am 11. Mai, Top 10 für das große TV-Finale am 13. Mai. Dafür hat man sich sogar bereits eine Siegesrede überlegt. „Wir werden auch für die Menschen hinter dem Song sprechen.“

Probe. Bereits am Montag jetteten Teodora Spiric und Selina-Maria Edbauer nach Liverpool. Gestern stand in der Liverpool Arena die erste Probe an (nach Redaktionsschluss). Dabei wollte man die Show („Ein Feuerwerk der Sinne“) und das in Rot, Weiß und Schwarz gehaltene Outfit im Streetwear-Style vom „Haderlump Atelier Berlin“ präsentieren. Danach gab’s die obligate Pressekonferenz.

Fahrplan. Am Freitag folgt die zweite und letzte Probe. Am Sonntag gibt’s den großen Red-Carpet Empfang in der St. George’s Hall und am 11. Mai geht’s mit Startnummer 13 um den Finaleinzug. Nach den vielen Flops der letzten Jahre scheint das heuer nur mehr eine Formsache.