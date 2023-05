Eurovision Song Contest: Teya & Salena auf Top-10-Kurs

Am Dienstag absolvierten unsere ESC-Ladys die erste Probe in Liverpool – und begeisterten vor allem die Wettanbieter.

Stark. Für das Semifinale nächsten Donnerstag sind Teya & Salena mit ihrer ESC-Hymne Who The Hell Is Edgar bereits als Favoriten gesetzt. Jetzt zeigt sich, dass sie auch für das Finale am 13. Mai für eine Top-Position gut sein könnten. Laut Wettanbietern liegt das Duo bereits auf Platz 8! Teya & Salena könnten somit für die erste Top-Platzierung seit dem dritten Platz von Cesár Sampson im Jahr 2018 sorgen, es könnte erstmals wieder einen Final-Einzug für Österreich geben. „Es war total schön, heute endlich auf der Bühne zu stehen“, zeigte sich Salena nach der Probe begeistert. Mit ihrer Bühnen-Show wollen die beiden Kritik am Musik-Business und dessen Umgang mit Frauen üben.

Favoriten. Als heiße Sieg-Anwärterin beim ESC gilt heuer Loreen aus Schweden, die bereits 2012 siegreich war. Am zweiten Platz bei den Buchmachern liegt Finlands Käärijä mit dem Song Cha Cha Cha

Die ESC-TOP-10 bei den Wettanbietern