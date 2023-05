Drag-Stripper schocken den Song Contest

Sie sind definitiv die schrägsten Vögel des diesjährigen Song Contests!

Als große Überraschung galt der Einzug ins Finale von Kroatien: Weniger auf Stimme, dafür verklausuliert ebenfalls auf Antikriegs- respektive Antirusslandmetaphern setzend, waren auch die kroatischen "Drahdiwaberln" der Trashdragformation Let 3 mit "Mama ŠČ" erfolgreich.

No, you are not hallucinating. Yes this is Eurovision ???????????? #Eurovision pic.twitter.com/z5tG6vEboI — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Bereits vor dem Halbfinale galten die "Stripper" eher als Außenseiter auf einen Platz im Finale. Den Fans dürfte der skurrile Auftritt wohl gefallen haben. Vor dem Finale waren sie bei den Wettquoten schon dicht an den Top Ten dran. Auch im Finale boten sie wieder eine Show sondergleichen.

Let 3 setzten in ihrer Performance auf schrille Kostüme, die sie zum Ende hin ablegen - um dann in etwas altbackenen Unterhosen dazustehen. Auch Olli Schulz war auf FM4 über den Auftritt der Kroaten sichtlich verwundert. Er merkte sogar an, dass sich die Künstler "einmal Korken aus dem Po schießen haben lassen". Wobei man nie weiß, wie ernst der Komiker seine Aussagen meint.

Das sagt das Netz über den Auftritt

