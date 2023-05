Royale Überraschung: Kate tritt beim ESC-Finale auf

Das erste Highlight beim ESC gab es bereits vor dem ersten Song. Prinzessin Kate spielte bei zum Show-Auftakt am Flügel.

Noch bevor Österreichs Teya & Salena die Bühne rockten, blickten Millionen Zuschauer auf die Eröffnungsshow des Song Contests in Liverpool. Und sie bekamen eine royale Überraschung zu sehen. Prinzessin Kate höchstpersönlich saß am Klavier und spielte in der Eröffnungssequenz am Flügel.

A royal welcome to the #Eurovision Grand Final ???? pic.twitter.com/ioKFjC9oph — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

Auch andere Stars zu sehen

Neben Kate waren auch andere Stars wie Lord Andrew Lloyd Webber, dem letztjährigen Zweitplatzierten Sam Ryder und Joss Stone zu sehen. Ihre Performance soll bereits Anfang des Montas auf Schloss Windsor aufgezeichnet worden sein.

Auch auf Twitter war man über den Überraschungsauftritt von Kate begeistert. "Was für eine tolle Intro-Show“ oder "Oh mein Gott, ich wusste nicht, ob sie das ist. Tolle Kollaboration", so ein anderer User.