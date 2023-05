So feiert das Netz unsere ESC-Heldinnen

Der Auftritt unserer ESC-Stars ist noch nicht lange her, da wird der Song auf den sozialen Medien bereits mit Lobeshymne überhäuft.

Unsere ESC-Stars Teya & Salena rockten den ESC direkt mit Startnummer Eins. Ihr Auftritt war fehlerfrei und begeisterte die Fans in der Halle in Liverpool und die Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Direkt bei den ersten Klängen ihres Songs "Who the Hell is Edgar" brandete in der Halle in Liverpool Jubel auf. Die beiden jungen Damen zogen ihre Show perfekt durch. Nach dem Song gab es nochmal tobenden Applaus für die beiden. Nun steht ein langes Warten für die beiden auf dem Programm. Erst gegen 23:30 wird sich zeigen, wie gut Teya&Salena bei der Fachjury und dem Telefonvoting abgestimmt haben.

Böhmermann: 'ESC ist Mekka der Musik'

Keine Selenskyj-Rede beim ESC: Das steckt dahinter

Direkt nach dem Song wurde der Song der Beiden auf den sozialen Medien mit Lobeshymnen überschüttet. "Das war doch grad zach gut", meint ein User. Auch andere User waren voller Lobeshymnen für die Tey & Salena

Wir können stolz auf unsere Mädels sein, großartig gemacht! ❤️#escorf — travelmutz (@travelmutz) May 13, 2023

Bitte sie sind so super. Mehr hab ich gar nicht zu sagen. #aut #Eurovision2023 #escorf — Michaleila Taschekino (@statthandfuss) May 13, 2023

Mir hats ur die ganslhaut aufgstellt #escorf — Eurofischen (@ESC23_orf) May 13, 2023