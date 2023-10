Ivana Ho: Liebes-Comeback mit Essl?

Insider berichten, dass Martin Hos Ex gemeinsam mit Helmut Essl in Paris weilt

Das Liebes-Karussell im Hause Ho dreht sich immer schneller. Am 15. Juni 2022 wurde die Trennung von Martin und Ivana Ho öffentlich. Wenig später war das Model dann mit Unternehmer Helmut Essl liiert. Die beiden jetteten um die Welt. Ivana schwelgte im Luxus, feierte mit Fürst Albert und Charlene, ließ sich auf Fashion Shows hofieren. Anfang September trennten sich dann auch die Wege der beiden. Insider berichteten kurz darauf von einem möglichen Liebes-Comeback zwischen dem Model und Szene-Gastronom Martin Ho. Doch daraus wurde offenbar nichts.

Insider: "Ivana ist wieder mit Helmut Essl zusammen"

Zurzeit ist Ivana Ho wieder in Paris - dort ist die Fashion Week in vollem Gange und die schöne Jung-Mama geht auf Shopping-Tour. Das Model soll jedoch nicht alleine in der französischen Hauptstadt verweilen. Wie ein Insider berichtet ist sie "wieder mit Helmut Essl zusammen":

Auf Instagram zeigt sie ihr Leben am Rande der Modeschauen. Kaviar mit Pancakes, luxuriöse Wunschlisten und auch ihre Unterkunft sieht man hier. Ivana residiert zurzeit iim La Réserve Hotel Ramatuelle, einem 5-Sterne-Luxusresort. Beim Frühstück fotografiert sie den Tisch, darauf sind zwei Gedecke zu sehen.