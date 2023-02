× Jane Fonda auf Kultur-Mission

Inkognito, aber nicht ganz unerkannt ist Lugners Ballgast in Wien unterwegs.

Hochkultur. Schon am Montag ging es gleich nach ihrer Ankunft in Wien ins Museum. Zuerst besuchte Schauspielerin und Klima-Aktivistin Jane Fonda das Belvedere, wo sie eine 1,5-stündige Privatführung bekam, bevor sie ins Leopold Museum weiterzog und sich – obwohl noch etwas fotoscheu – mit Direktor Hans-Peter Wipp­linger ablichten ließ.

Kunst-Fan. Jane Fonda in der Albertina mit Direktor Klaus Albrecht Schröder.

Nach zwei Stunden ging es mit Richard Lugners BMW, aber ohne Mörtel, zurück in ihr Hotel. Auch der Dienstag stand bei Fonda ganz im Zeichen der Kultur.

Fonda beeindruckt von Wiener Museumskultur

Privatführung. Am Programm stand für die Oscar-Preisträgerin ein Besuch in der Sezession, bevor sie am Nachmittag von Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder persönlich durch die Albertina – inklusive einem Besuch in der Schatzkammer – geführt wurde.

Wiener Secession. B. Kapusta, Fonda, R. Daha und M. Part.

Am Mittwoch zeigt sich Fonda erstmals offiziell der Presse – und an der Seite von Gastgeber Lugner. Ab 12 Uhr wird Fonda ihre Pressekonferenz in der Lugner City geben und ab 13 Uhr für Autogramme zur Verfügung stehen.