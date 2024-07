Kaleen heizt den Spaniern ein

Nach dem gestrigen Sieg der "La Roja" gegen Deutschland bei der EM 2024 sorgt Sängerin Kaleen auf Instagram für heiße Stimmung.

Die 29-jährige Österreicherin, die selbst in Madrid mitfieberte und den Triumph der "La Roja" ausgelassen feierte, zeigt sich in dem Clip in bester Laune. In einem energiegeladenen Video, das sie mit ihren Followern teilt, bringt sie die spanische Fiesta direkt ins Wohnzimmer. "When you’re in Madrid and La Roja wins!" ("Wenn man in Madrid ist und La Roja gewinnt") kommentiert sie ihren Instagram-Post und bringt damit die Stimmung ihrer Fans zum Kochen.

"Te amo la mejor!" ("Ich liebe dich am meisten!") kommentiert ein Fan unter dem Video, während ein anderer "You are wonderful Kaleen!! I appreciate You so much!" ("Du bist wundervoll, Kaleen!! Ich schätze Dich so sehr!") schreibt.

Es hagelt auch Kritik

Doch nicht alle zeigten sich begeistert. Vereinzelt hagelte es Kritik, warum Kaleen nicht ihrer deutschen Nachbarn gegönnt habe. „Du bist Österreicherin und stehst dann nicht zum Nachbarn? Schade!“ Doch die Sängerin ließ sich die Stimmung dadurch bestimmt nicht verderben.