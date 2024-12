Karina Sarkissova: Hochzeit und Baby im neuen Jahr?

Die Primaballerina sorgt auf Instagram für rätselnde Fans. Erst postete sie ein Video mit einem Schwangerschaftstest, dann zeigt sie sich mit einem verdächtigen Klunker.

Über 83 Wochen lang gab es keinen einzigen Post auf Social Media - dann meldete sich Karina Sarkissova (41) mit alten Bildern zurück. Mittlerweile zeigt die Primaballerina auch regelmäßig aktuelle Fotos von sich. Fans erkennen sie darauf kaum wieder. Karina sieht stark verändert aus. Doch sie erklärt auch, weshalb.

Schwangerschaft bestätigt?

Viele Fans haben sich gewundert, warum Karina stark zugenommen hat. Auf Instagram sprach sie vor Kurzem darüber: "Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es prächtig. Ich bin ein bisschen verkühlt, erlebe gerade die schönste Zeit meines Lebens. Es ist lustig, dass man sich Sorgen um mein Gewicht macht, aber das hat einen schönen Grund. Man kann es leicht erraten." Dabei hielt sie einen Schwangerschaftstest in ihrer Hand.

Karina Sarkissova hält ihren Klunker in die Kamera. Ist das etwa ein Verlobungsring? © Instagram

Danach kommentierte Sarkissova das Video nicht weiter. Kurz nach Weihnachten sorgt sie jetzt für das nächste Gerücht. Auf einem Foto vor dem Christbaum hält sie die Hand vor ihr Gesicht - ein riesiger Klunker kommt dabei zum Vorschein. Ist Sarkissova etwa gar wieder verlobt? Gerüchten zufolge soll sie mit einem schwerreichen Teilhaber der MMC Studios in Köln liiert sein. Startet die Ballerina also etwa mit zwei wunderschönen Neuigkeiten in das neue Jahr?