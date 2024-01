Sie sind beide Megastars - doch wieso hatten sie noch keinen gemeinsamen Auftritt?

ESC- Star Conchita Wurst (35) und Schlagerqueen Helene Fischer (39) haben beide eine große Fanschar, sind Top-Stars im deutschsprachigen Raum.

Warum noch kein Duett?

Was wäre für die Fans schöner, als ein gemeinsames Konzert? Oder ein Duett? Nun hat sich Conchita recht deutlich geäußert, warum es bislang nicht dazu gekommen ist. Im Gespräch mit "Der Westen" verrät sie, dass es bislang wegen ihr noch nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen ist!

Conchita: "Liegt an mir"

Die Helene ist so lieb, ich mag sie so. Ich habe sie in meiner Karriere auch schon ein paar Mal getroffen, ihr in Wien einen Preis überreicht. Die Frau ist der absolute Wahnsinn. (...) sie hat mich ja auch schon zu Projekten eingeladen. Und dann konnte ich aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Es war immer irgendwas, was uns nicht zusammengeführt hat. (...) Ich habe schon so ein schlechtes Gewissen, weil es immer an mir lag, dass es nicht gepasst hat."

Ideen für Zusammenarbeit

Doch wenn es soweit ist, soll es "monumental" werden so Conchita, die mit Helene eine "Monsterballade" singen würde, denn "sie liebt es ja und ich kann es auch ganz gut."