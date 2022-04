× Kiesbauer heuert am ''Traumschiff'' an

Die Moderatorin dreht erstmals für die beliebte ZDF-Serie

"Alles an Bord", schreibt Moderatorin Arabella Kiesbauer zu ihrem neusten Instagram-Posting und verrät, dass sie bald mit dem Namen Monika Bach angesprochen werden wird, da sie auf dem ZDF-"Traumschiff" anheuert. "Ist eine ganz neue und interessante Erfahrung jetzt mal als Schauspielerin vor der Kamera zu sein. Ihr dürft gespannt sein"; ergänzt sie. Kiesbauer wird am Ostersonntag um 20.15 Uhr über den Bildschirm flimmern.

Österreicher am ''Traumschiff''

An Bord der MS Artania ist Arabella Kiesbauer in guter Gesellschaft. Barbara Wussow ist schon lange fixer Bestandteil der Crew, aber auch Victoria Swarovski und andere österreichische Promis hatten schon Gastauftritte.

© ZDF ×

Das passiert in der Ostersendung

Arabella Kiesbauer an Bord des "Traumschiffs".

Das Traumschiff nimmt unter dem Kommando von Kapitän Parger Kurs auf die märchenhafte Insel Mauritius im Indischen Ozean. Unverhofft trifft Roman Hilbert auf die Tanzlehrerin Jana Stern, die ihn aufgrund der verblüffenden Ähnlichkeit an seine verstorbene Ehefrau erinnert. Das Ehepaar Budarek tritt mit unterschiedlichen Zielen die Reise an: Sabine möchte die Insel erkunden, Thomas Gedanken drehen sich nur um "Die Blaue Mauritius", die berühmteste Briefmarke der Welt. Auch der Vater von Schiffsärztin Jessica Delgado, Bernd, ist an Bord. Doch das Verhältnis der beiden ist angespannt. Roman Hilbert lädt Jana Stern ein, mit ihm ins Hotel auf die Insel zu kommen. Dort lernt Jana Romans Sohn Niklas kennen und bemerkt eine unangenehme Distanz zwischen Vater und Sohn. Gleichzeitig entwickeln sich Gefühle zwischen den beiden. Bernd nimmt seine Tochter Jessica und den Kapitän mit an Land, denn er hat Schulden und versucht Kapitän Parger zu bestechen, um seinen Rum an Bord verkaufen zu können. Kapitän Parger realisiert Jessicas Enttäuschung über ihren Vater und erklimmt mit ihr gemeinsam den Gipfel des Berges Le Morne Brabant. Beim Ehepaar Budarek führt eine Lüge zur Krise, doch die Liebe der beiden kann am Ende über alle Streitigkeiten siegen.

Über Kiesbauers Rolle ist leider bisher nichts bekannt. Es bleibt also spannend