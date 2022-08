Wie die BILD-Zeitung berichtet, sollen Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin heimlich in Italien geheiratet haben.

Seit über 10 Jahren sind die beiden ein Paar, haben zwei Söhne und leben gemeinsam in Berlin – nun sollen die österreichische Moderatorin Doris Golpashin und der deutsche TV-Allrounder Klaas Heufer-Umlauf heimlich in Italien geheiratet haben. Wie die BILD-Zeitung berichtet, sollen sich die beiden ganz romantisch in Manduria das Ja-Wort gegeben haben.

So soll die Feier unter Ausschluss der Öffentlichkeit im idyllisch gelegenen Landhotel „Masseria Potenti“ stattgefunden haben. Bisher haben sich jedoch weder Goplashin noch Heufer-Umlauf zu den Hochzeitsgerüchten geäußert.