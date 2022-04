Leona König als Gastjurorin bei "Starmania"

Die passionierte Förderin von begabtem Nachwuchs wird am Freitag die übriggebliebenen Gesangstalente bewerten

Sie ist Expertin, wenn es darum geht, neue Talente zu entdecken: Am Freitag, dem 8. April 2022, wechselt Leona König live ab 20.15 Uhr in ORF 1 aus dem Klassik-Bereich ins „Starmania 22“-Studio. Sie ist in der vierten Finalshow Gastjurorin. Die Kulturinitiatorin tut dabei das, was ihr besonders am Herzen liegt – die nächste Generation von Musikerinnen und Musikern unterstützen. Welche sechs Kandidatinnen und Kandidaten ein Ticket für die nächste Runde nach der einwöchigen Osterpause lösen können, verrät Moderatorin Arabella Kiesbauer.

"Starmania"-Quoten sind kaum noch zu retten

Nicht einmal Marco Wanda oder Bernhard Speer konnten die Quoten auf ein Hoch treiben. Bei einer Wiederholung von "Starmania" schaute sogar kein einziger Zuseher zu. Leona König ist zwar eine Expertin auf ihrem Gebiet, sie dürfte jedoch auch nicht unbedingt für bessere Zuschauerzahlen sorgen. Noch dazu jetzt, wo die erste Kandidatin sogar freiwillig das Feld geräumt hat. Nadja Inzko wird am Freitag nicht mehr im ORF-Studio singen.