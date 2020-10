Lugner: 88er-Feier auf Krücken

Baumeister hat gerade die Abschlussuntersuchungen hinter sich gebracht.

Fitness. Mitte August wurde Baumeister Richard Lugner mit einem schweren Bruch ins Spital gebracht. Seither arbeitet er jeden Tag daran, dass er wieder ohne Krücken gehen kann. Bis zu seinem 88. Geburtstag am 11. Oktober wird dies leider noch nicht möglich sein, doch: „Ich habe das Glück, dass es kein Trümmerbruch war und sich seit dem Unfall nichts verschoben hat“, sagt Mörtel. Bis Mitte November müsse er die beiden ungeliebten Gehhilfen noch verwenden: „Meine Physiotherapeutin Lisa erzieht mich zum Dauer-Stiegensteigen“, klagt er.

Bei Dr. Martin Kaipel ist Richard Lugner in besten Händen.

Probleme. Einzig der in Mitleidenschaft gezogene Dickdarm bereite ihm noch Probleme: „Der ist durch meine Prostata-Bestrahlung beleidigt. Ich muss am 5. November noch einmal ins Spital, um ihn veröden zu lassen.“ Seinen Geburtstag wird der Bau-Löwe am Wochenende also dennoch feiern können. In kleiner Runde – mit ein paar seiner „Kuscheltierchen“.