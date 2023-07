Lugner: Eingriff am Herzen im Herbst

Der Baumeister hat seit Jahren einen Einriss an der Herzklappe, im Herbst muss er behandelt werden

Richard Lugner (90) sorgt einmal mehr für Aufsehen. Sein Herz leidet, aber nicht nur, weil ihm sein "Täubchen" Elisabeth davongeflattert ist, sondern auch weil das Organ an sich nicht mehr so arbeitet, wie es sollte. "Ich habe seit Jahren einen Einriss in der Herzklappe", erzählte er ÖSTERREICH exklusiv. Im Herbst sei ein Eingriff notwendig. "Ich hatte einen Termin bei Professor Lang. Da bin ich in guten Händen."

Lugner: "Muss mich erholen"

Heute in der Früh erreichte ÖSTERREICH ihn erneut. Gestern Abend ging "Mörtel" zu seinem 70-jährigen Klassentreffen, statt sich endlich zu erholen. "Ich liege noch im Bett und versuche ein bisschen zu schlafen, um mich zu erholen", sagt er sichtlich mitgenommen. Er wolle heute wieder in der Lugner City arbeiten. Den Eingriff am Herzen erklärt er wie folgt: "Ich lasse das ohne Operation beheben. Das geht über eine Sonde." Man solle sich jetzt keine Sorgen machen.

Besorgt sind Verwandte und Freunde dennoch, denn die vielen Termine machen dem Baumeister schon zu schaffen. Auch heute Morgen klang Lugner nicht so, als wäre er in Höchstform. Weitere Infos folgen...