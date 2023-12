Lugner krank: "Diesmal ist es ganz arg"

Baumeister Richard Lugner hat erneut alle Termine abgesagt

"Ich sage alles ab. Ich werde mit Sicherheit die ganze Woche im Bett bleiben müssen", sagt Richard Lugner (91) auf seinen derzeitigen Gesundheitszustand angesprochen. "Diesmal ist es wirklich ganz arg", fügt er hinzu. Bereits letzte Woche war der Baumeister kurz außer Gefecht: "Die Leute kommen mir so nahe bei den ganzen Selfies und dann stecke ich mich immer an", erklärt er. In Zukunft wolle er nur noch mit Maske außer Haus gehen.

Lugner: Warten auf den Arzt

Momentan sei unklar, was er sich eingefangen hat. "Ich habe kein Fieber, aber ich fühle mich sehr schlecht", sagt er. Um 16 Uhr werde der Arzt vorbeikommen und dann wisse er hoffentlich mehr. Am Telefon klang der Baumeister geknickt. "Am Sonntag hätte ich eine Familien-Weihnachtsfeier, auch die muss ich absagen."