Lugner schwitzt vor Zickenkrieg

6 Ladies, 4 Kabinen und ein “Loveboat“ – am Mittwoch startet Lugner seinen Kroatien-Trip.

Ausflug. „Es waren viele schöne Damen in der Endauswahl, aber ATV wollte vor allem die Frechen. Ich selbst hätte ja andere gewählt“ Schon vor dem Start seines „Loveboats“ kämpft Richard Lugner (88) mit Problemen. Am Mittwoch um 7 Uhr früh geht es los: Abfahrt mit dem Bus von der Lugner City in Richtung Poreč. Dann sechs Tage Halligalli auf der Yacht vor Kroatien. „Das habe ich noch nie gemacht. Das wird spannend: da wird mich nicht nur die Sonne ins Schwitzen bringen.“

Zickenkrieg. Es gibt 4 Kabinen: eine für Lugner, die anderen drei müssen sich je zwei Damen teilen. „Da ist ein Zickenkrieg ja fast vorprogrammiert,“ schmunzelt Lugner. Neben „Käfer“ Sonja und „Bambi“ Nina ist auch „Wildsau“ Lydia, die ihm ja zuletzt mit zu öffentlichen Liebes-Bekundungen Probleme machte, mit dabei. „Sie hat eine Schweigevereinbarung. Wenn sie die bricht gibt es eine Ermahnung. Beim zweiten Fehltritt fliegt sie von Board!“