Lugner sucht sein Oster-Bunny

Baumeister Richard Lugner will eine Frau über 40 mit viel beruflicher Erfahrung.

Chance. All jene, die schon immer davon geträumt haben, in Richard Lugners (88) Tierkreis aufgenommen zu werden, haben jetzt die einmalige Chance dazu. Denn der Baumeister ist aktuell auf der Suche nach einem Osterhäschen.

Alter. Junge Hüpfer hat er allerdings aufgegeben. Die Häsin sollte dann doch etwas älter sein: „Zwischen 40 und 60 wäre optimal“, sagt Mörtel im ÖSTERREICH-Talk. Coronabedingt sei sein Liebesleben schon viel zu lange auf Pause. Es wäre an der Zeit, in die Offensive zu gehen: „Die Damen können mich unter richard.lugner@lugner.at erreichen“, verrät er. Die Damen, die in die engere Auswahl kommen, führt der Baumeister zum Essen aus. „Natürlich erst zu Ostern, wenn die Gastro wieder offen hat.“

Lugner: Auch berufliche Erfahrung wichtig

Anforderung. Neben dem Alter sei ihm auch die berufliche Erfahrung wichtig: „Es wäre toll, wenn man sie eventuell auch in die Lugner City eingliedern könnte.“ Ein erstes Treffen sei des­wegen erst dann möglich, wenn die Restaurants wieder offen haben, da Lugner seine Prinzipien hat: „Beim ersten Date treffe ich mich nie bei mir zu Hause.“ Na dann eben beim zweiten …