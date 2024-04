Lugner: Totales Chaos um Hochzeits-Termin

Aufregung: Das "Heiratsverbot", das Christina Lugner ihrem Ex-Mann Richard Lugner (91) aussprach, sorgte für Probleme und führt vielleicht gar dazu, dass der Baulöwe die Trauung verschieben muss.

Als Simone Reiländer alias "Bienchen" verriet, dass sie am 1. Juni heiraten wollen, legte "Mausi" ein Veto ein. Schließlich wolle auch ihre Tochter Jacqueline im Juni heiraten. Daher solle Richard warten.

Lugner äußert sich in oe24 zu Hochzeitsplänen

Weil Simone das Hochzeitsdatum rausrutschte, gab es viel Ärger. Lugner war seinerseits stinksauer. Simone entschuldigte sich zumindest medial. Über oe24 ließ sie ausrichten, dass es ihr leid tue: "Es ist einfach so eine schöne Sache und deshalb habe ich es ausgeplaudert. Ich hoffe, dass er mir verzeiht."

Zur Versöhnung kam es allerdings noch nicht. Das private und berufliche Terminchaos begleitet die beiden täglich: "Wir haben nicht darüber gesprochen, aber vorher hat Simone gemeint, dass ich warten soll." So ganz will der Baumeister aber nicht verstehen, warum er das tun sollte. Denn "wenn Jacky heiratet, wird das sowieso unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden." Also grünes Licht für den 1. Juni?

"Richard meinte, es schlägt schon so große Wellen, dass es eh nicht mehr aufzuhalten ist", erklärt Simone. Das Datum scheint also zu halten.