Lugner zeigt seinen Waschbärbauch

Richard Lugner auf den Spuren von 007 auf den Malediven.

Auf der Suche nach einem neuen Tierchen macht Richard Lugner gerade die Strände auf den Malediven unsicher und präsentiert sich dort in voller Pracht. Gemeinsam mit seiner Tochter Jaqueline und ihrem Freund Leo Kohlbauer, genießt er dort seinen wohlverdienten Urlaub. Auf seinem TikTok Account postet der Baumeister Ausschnitte:

Tatsächlich erinnert das Video an eine legendäre James Bond-Szene mit Daniel Craig in Badehose. Dass man aber keinen Waschbrettbauch braucht, zeigen die Kommentare zum Video. Einige Damen wären dabei gerne an Lugners Seite.

Stark verkühlt



Allerdings ist dieses Video schon eine Weile her. Wie Insider berichten, liegt Richard Lugner gerade krank in seinem Hotelbett und kuriert sich aus.