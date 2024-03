Lugners "Kolibri" zeigt uns sein Osterkörbchen

Bahati Venus verrät, welche Ostertradition ihr am wichtigsten ist

Bei diesen Bildern rückt das Osterkörbchen ein bisserl in den Hintergrund. Dabei will Bahati Venus alias Kolibri doch genau auf die traditionellen Werte aufmerksam machen. "Ein wichtiger Bestandteil von Ostern ist für mich die Osterjause. Auch die Freude über den Frühling wächst und für mich gibt es nichts Schöneres, als im Freien Köstlichkeiten zu genießen", sagt sie.

© privat ×

Bahati: "Saftiger Gugelhupf"

Ihre Köstlichkeiten genießt sie am liebsten oben ohne, wie es scheint. "Salzstangerln, Obst und Schokolade bieten ein abwechslungsreiches Picknick, und was auf keinen Fall fehlen darf, ist ein saftiger Gugelhupf. Meine Oma, sie war eine begnadete Köchin und Bäckerin, hat damals den besten Gugelhupf gebacken."

© privat ×

Zu Ostern will sich Bahati gar der Weiterbildung widmen: "Ich möchte mir etwas Zeit für mich gönnen. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein Buch gelesen habe. An diesem Feiertag habe ich die Gelegenheit dazu. Wie das aussieht, zeigt sie mit einem weiteren Schnappschuss.