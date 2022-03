Lugner will Puls 4 boykottieren

Der Baumeister will dem Sender kein Interview mehr geben

"Das war das letzte Mal, das ich dort war", sagt Richard Lugner (89) nachdem er sich bei Café Puls blamiert hat. In der Morgenshow des Senders Puls 4 lieferte er eine Aussage, die tief unter der Gürtellinie war: "Ich schätz den Herrn Hofer – aber den Herrn Kickl schätze ich überhaupt nicht. Den sollten sie irgendwann mal in die Ukraine schicken, damit sie ihn erschießen", sagte er und sorgte für viel Aufregung. Kurz darauf habe er mit dem FPÖ-Parteiobmann telefoniert und sich entschuldigt. "Es ist jetzt alles gut."

Lugner boykottiert Puls 4

Wenn doch eigentlich alles geklärt wäre, warum sagt Richard Lugner dann, dass es sein letzter Besuch bei Puls 4 war? "Die haben mich ewig warten lassen für fünf Minuten Sendung. Deshalb war ich schon so schlecht gelaunt und angriffig, als ich in die Sendung gekommen bin. Insgesamt habe ich zwei Stunden Zeit geopfert, für so wenig Sendezeit." Zwei Sekunden hätten aber wohl auch gereicht, bei dem, was 'Mörtel' da so von sich gab.