LUM!X: Mega-Hype um unseren ESC-Hit

Austria: 12 Points! Mega-Hype um LUM!X und Pia Maria. Unser ESC-Hit "Halo" mischt YouTube, Spotify und die Charts auf! Auch bei den Wetten sind wir auf Final-Kurs!

Über 1,2 Millionen Klicks auf YouTube, 2,2 Millionen Streams und über zwei Millionen Views auf TikTok. Mega-Hype um unseren Song-Contest Hit "Halo" von LUM!X feat. Pia Maria. „Ich bin superglücklich über das positive Feedback ‚Halo ist für mich ganz besonders und es freut mich, dass der Song den Leuten gefällt,“ freut sich LUMIX über die vielen positiven internationalen Reaktionen

Charts. Auch in Österreich ist man auf Hit-Kurs: Anders als zuletzt bei Vincent Bueno (2021) und Paenda (2019), die dann schon an der Quali scheiterten, rockt unser ESC-Duo auch die Charts. Platz 20 der offiziellen Austria-Top40. Platz 2 der Austrocharts.

Fahrplan. Am Sonntag steigt die Live-Premiere bei der London Eurovision Party. Am 7. April singt unser ESC-Duo in Tel Aviv, am 9.4. dann auch bei der Mega-Show "Eurovision in Concert" in Amsterdam. Am 10.Mai geht’s bei der 1. Quali Runde beim Song Contest in Turin um das Ticket für das Finale (14. 5.). Laut Buchmachern sind wir dabei! Aktuell liegt Österreich bei den Wetten auf Platzt 23.Tendenz steigend!