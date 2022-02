Musiker Christopher Seiler musste abgeschleppt werden

"Sorry für den Stau am Vormittag", schreibt Musiker und Kabarettist Christopher Seiler zu einem Posting auf Instagram. Darauf ist sein Range Rover zu sehen, der gerade vom Pannenstreifen aufgeklaubt wird. Offensichtlich gab es einen technischen Defekt, der Seiler an der Weiterfahrt hinderte. Mittlerweile sei jedoch wieder alles in Ordnung.