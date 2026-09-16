50 Jahre Roncalli: Promis stürmen Manege

Vorhang auf für ein halbes Jahrhundert Zirkusmagie: Mit einer hochkarätig besetzten Gala-Premiere am Wiener Rathausplatz feierte das Circus-Theater Roncalli sein 50-jähriges Bestehen.

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Das Circus-Theater Roncalli begeht sein 50-jähriges Bestehen und schlägt mit seiner aktuellen Jubiläumstournee eine Brücke zu den eigenen Wurzeln. Am Wiener Rathausplatz, wo das Ensemble traditionell in der Kulisse zwischen Rathaus und Burgtheater gastiert, hob sich nun der Vorhang zur feierlichen Premiere. Für Gründer Bernhard Paul markiert die Rückkehr an den Ort der ersten Ideenfindung einen bedeutenden Meilenstein: Aus der Vision des einstigen Grafikers und Art Directors, der 1975 seine Laufbahn im Zirkusfach begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte ein international profiliertes Kulturunternehmen.

Toni Faber mit Freundin Natalie © Jürgen Hammerschmid

Prominente Gästeschar und familiäre Akzente in der Manege

Ingrid Thurnher und Andreas Grünbichler © Jürgen Hammerschmid

Die Galavorstellung zog zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens, der Medien und der heimischen Society an, die dem Zirkusdirektor zum Jubiläum gratulierten. Im Rahmen der Premierenshow setzte die Familie Paul auch künstlerische Akzente: Lili Paul-Roncalli kehrte mit einer eigens choreografierten Kontorsionsnummer in die Manege zurück und kündigte ihre Mitwirkung an der gesamten Österreich-Tournee an. Unter den geladenen Gästen waren zahlreiche Prominente wie Moderatorin Nadja Bernhard, Operetten-Star Iva Schell, Dompfarrer Toni Faber mit seiner Natalie, Entertainer Alfons Haider, Schauspielerin Lilian Klebow, die Opern-Diven Zoryana Kushpler und Asmik Grigorian, TV-Legende Chris Lohner, ORF-Chefin Ingrid Thurnher, oe24-CEO Niki Fellner mit und viele weitere.

"50 Jahre Roncalli" Premiere 1 / 18 Lilian Klebow mit ihren Kinder Sonny und Charlie © Jürgen Hammerschmid Iva Schell mit Tochter Viktoria © Jürgen Hammerschmid Tamara Mascara und Aaron Karl © Jürgen Hammerschmid

Der Wandel einer Vision zum internationalen Kulturbetrieb

Der historische Rückblick verdeutlicht die Entwicklung des Hauses: Nach der Gründung in Wien und ersten Aufmerksamkeitserfolgen Mitte der 1970er-Jahre gelang 1980 mit dem Programm "Die Reise zum Regenbogen" der internationale Durchbruch. Bernhard Paul etablierte ein Konzept, das Artistik mit theatralischen Elementen, Musik und Lichtdramaturgie verband. Die Produktionen gastierten im Laufe der Jahre in Metropolen wie Amsterdam, Moskau und New York. Mit dem aktuellen Jubiläum rückt zudem der Generationenwechsel in den Fokus: Die Geschwister Vivian, Adrian und Lili Paul-Roncalli übernehmen zunehmend Aufgaben im Betrieb und gestalten die künftige Ausrichtung des Unternehmens mit.