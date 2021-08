× Martin Ho auf Luxus-Urlaub an der Côte d'Azur

Martin Ho und Gattin Ivana lassen es auf Helmut Essls Luxus-Yacht krachen.

Sommer-Trip. Szene-Gastronom Martin Ho und Gattin, Model Ivana, genießen die Sommer-Monate an den Urlaubs-Hotspots von Reich und Schön. Ob auf Ibiza, am Comer See in Italien oder in Saint Tropez, Frankreich – die beiden lassen es sich gut gehen. Zurzeit schippern sie auf der Yacht ihres Freundes, Unternehmer Helmut Essl, an der Côte d’Azur entlang.

© Instagram ×

Yachtleben: Ivana genießt die Zeit an Bord.

Auf dem luxuriösen Schiff darf selbstverständlich auch die dementsprechende Versorgung nicht fehlen. Auf Facebook und Instagram zeigen Martin und Ivana unter anderem, welche Weine sie an Bord getrunken haben. Einen Chateau Mouton Rothschild aus dem Jahr 2009 zum Beispiel. Eine Flasche des edlen Tropfens kostet 1.000 Euro. Alleine die drei Flaschen, die Ho veröffentlichte, machen einen Preis von 2.000 Euro aus.

© Instagram ×

Teuer: Martin Ho trinkt Wein um 1.000 Euro pro Flasche.

Influencer. Auf Ivana Hos Instagram-Seite zeigen sich die 47.000 Follower entzückt über die Einblicke in ihr Jetset-Leben. Ein Bikini-Foto kommt hier leicht auf 1.700 Likes.

Auch ihre beiden Töchter Ivy und Yves sind mit auf großer Reise und posieren schon wie Profis vor Mamas Linse.