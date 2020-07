Mausi Lugner: Top-Figur mit 55 Jahren

Obwohl sie ja eigentlich Botschafterin für den italienischen Urlaubsort Lignano ist, verbringt Christina Lugner ihren alljährlichen Yacht-Urlaub lieber in Kroatien, um dort von Insel zu Insel zu fahren.

Mausi: Topfigur bei Urlaubs-Aktion

Für Mausi ist es eine willkommene Abwechslung zum gemeinsamen Italo-Urlaub mit Ex-Mann Richard, bei dem Streit auf der Tagesordnung stand. In Kroatien scheint die 55 Jahre alte Society-Lady aber so richtig entspannen zu können. Am Deck der Yackt sonnt sie sich und im Wasser gibts Spaß am Jetski. Bei allen Aktivitäten zeigt Mausi eines immer: Ihre Top-Figur!