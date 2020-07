Richard & Mausi Lugner: Gemeinsamer Urlaub in Lignano

Von seinem Streichelzoo alleine gelassen verbringt Richard Lugner die Zeit mit Schaufensterpuppen auf seiner Terrasse. Doch damit soll bald Schluss sein. Ex-Frau Christina fasste sich ein Herz und nimmt Mörtel mit auf ihre große Reise. „Ich wurde von der Tourismus-Region Lignano als Botschafterin auserkoren“, freut sich Mausi im ÖSTERREICH-Talk.

Entourage

Um den Fremdenverkehr an der Adria wieder anzukurbeln, wird Mausi gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, Figaro Josef Winkler sowie einem deutschen Kamerateam am Montag nach Lignano aufbrechen. „Wir werden mit einem Luxus-Bus runterfahren und eine Woche am Strand genießen“, so Mausi. Bleibt zu hoffen, dass alle gesund wieder heimkommen.