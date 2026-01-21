Geplatzer Reifen! Ärger für ORF-Star Martina Reuter

Die Mode-Expertin gab auf Instagram Einblick in ihren Tag. Dabei zeigte sie die schönen und die nicht so schönen Momente.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – das dachte sich wohl ORF-Modeexpertin Martina Reuter, als sie kürzlich ihren Instagram-Account mit einer Reihe von Schnappschüssen füllte. Unter dem Titel „Mein Tag in Bildern“ gewährte die Expertin ungewöhnlich private Einblicke in einen ganz normalen Dienstag – und der hatte es in sich.

Der Tag begann, wie bei vielen in der Medienwelt, mit einer Reihe von Sendungen, Livestreams und Meetings. Doch wie so oft im Leben, kommt es anders als geplant: Ein geplatzter Reifen sorgte für eine unerwartete Verzögerung und brachte selbst die sonst so souveräne Moderatorin kurzzeitig ins Schwitzen. „Ich würde sagen: ein ziemlich ausgefüllter Dienstag“, kommentierte sie lakonisch zu ihren Fotos – eine Mischung aus Alltag und Chaos, die ihre Fans sofort begeisterte.

Muskelpaket

Neben dem kleinen Autokrimi präsentierte Martina Reuter aber auch ihre Power: ihre muskelbepackten Arme, das Ergebnis jahrelangen Krafttrainings. Mit einem Augenzwinkern dokumentierte sie ihre Fitnessroutine und demonstrierte, dass sie nicht nur bei Modefragen eine starke Figur macht.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Da hast du wohl den Randstein geküsst", schrieb ein User zu dem geplatzten Reifen. Andere wollten wissen, welchen Selbstbräuner die Moderatorin benützt.