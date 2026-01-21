Paukenschlag: Song-Contest-Comeback für Conchita im ORF

Unlängst gab Conchita den "Rückzug aus dem Song Contest Kosmos" bekannt. Jetzt rockt unsere ESC-Queen doch bei einer ORF-Show zum Song Contest mit!

Beim 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien tritt Tom Neuwirth nicht auf, kündigte er doch Mitte Jänner an, sich gänzlich aus dem ESC-Kontext zurückzuziehen. Eine ESC-Spezialausgabe der ORF-Sendung "Fakt oder Fake" geht aber noch. Für diese nimmt er, der als Conchita Wurst 2014 den ESC-Sieg ersang, neben Vorjahressieger JJ Platz.

Auch ESC-Starterin Marianne Mendt (1971, "Musik") ist am Freitag um 21.20 Uhr auf ORF 1 mit von der Partie, wenn Clemens Maria Schreiner vom Dreiergespann etwa wissen will, ob Detox dem Körper wirklich beim Entgiften hilft oder das nur Marketing in Smoothieform ist? Und stimmt es eigentlich, dass wir uns auf Fotos besser gefallen als im Spiegel? Wer die Antworten nicht mehr erwarten kann, hat bereits einen Tag im Voraus auf ORF ON Gelegenheit, die Sendung zu sichten.