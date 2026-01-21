Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
Paukenschlag: Song-Contest-Comeback für Conchita im ORF
© Getty Images

"Fakt oder Fake"

Paukenschlag: Song-Contest-Comeback für Conchita im ORF

21.01.26, 12:54
Teilen

Unlängst gab Conchita den "Rückzug aus dem Song Contest Kosmos" bekannt. Jetzt rockt unsere ESC-Queen doch bei einer ORF-Show zum Song Contest mit! 

Beim 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien tritt Tom Neuwirth nicht auf, kündigte er doch Mitte Jänner an, sich gänzlich aus dem ESC-Kontext zurückzuziehen. Eine ESC-Spezialausgabe der ORF-Sendung "Fakt oder Fake" geht aber noch. Für diese nimmt er, der als Conchita Wurst 2014 den ESC-Sieg ersang, neben Vorjahressieger JJ Platz.

Paukenschlag: Song-Contest-Comeback für Conchita im ORF
© Getty Images

Paukenschlag: Song-Contest-Comeback für Conchita im ORF
© ORF/Roman Zach-Kiesling

Auch ESC-Starterin Marianne Mendt (1971, "Musik") ist am Freitag um 21.20 Uhr auf ORF 1 mit von der Partie, wenn Clemens Maria Schreiner vom Dreiergespann etwa wissen will, ob Detox dem Körper wirklich beim Entgiften hilft oder das nur Marketing in Smoothieform ist? Und stimmt es eigentlich, dass wir uns auf Fotos besser gefallen als im Spiegel? Wer die Antworten nicht mehr erwarten kann, hat bereits einen Tag im Voraus auf ORF ON Gelegenheit, die Sendung zu sichten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden