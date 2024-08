Mausi Lugner: Wörthersee-Party nach Trennung

Frisch getrennt feiert Christina Lugner den Geburtstag von Filmproduzenten-Sohn David Spiehs im Schlosshotel Velden

Es war ihr erster Auftritt als frisch gebackener Single, als Mausi Lugner am Wochenende den Wörthersee unsicher machte.

Christina Lugner am Wörthersee © Privat ×

Dort feierte David Spiehs, der Sohn des verstorbenen Filmproduzenten Karl Spiehs, seinen Geburtstag - und das in prominenter Runde.

Angelika & David Spiehs mit Mausi Lugner © Privat ×

Unter den Gratulanten fanden sich auch - inkognito - Oliver Pocher und seine Ex Sandy Meyer-Wölden. Für Fotos wollten die beiden nicht posieren, aber Olli postete eine Insta-Story nach der langen Partynacht.

© Instagram/oliverpocher

Mausi selbst war bestens gelaunt und von Traurigkeit nach der kürzlichen Trennung von Öl-Millionär Ernst Prost war keine Spur zu sehen.

Mausi mit Otto und Shirley Retzer © Privat ×

Am Sonntag ging es nach der großen Party weiter in die Villa von Spiehs, wo Lugner & Co. bei Spanferkel und Grillerei weiterfeiern.