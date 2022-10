Melissa Naschenweng wird Filmstar

Nach den Charts will Melissa Naschweng jetzt die Leinwand erobern – als Polizistin im neuen Kino-Hit ''Pulled Pork''.

Hit. Die Musik-Charts hat Schlagerwirbelwind Melissa Nascheweng mit ihrer neuen Hit-CD Glück fest im Griff. Platz1 in den Austria-Top-40, Platz 1 in den heimischen Airplay-Charts , Platz 4 in der Schweiz und starker Platz 19 in Deutschland. Jetzt will sie auch die Leinwand erobern: „Ich darf jetzt auch in einem Kinofilm mitspielen. Eine Gastrolle im österreichischen Kino“, verrät sie ihre Filmpläne im oe24.TV-Interview.

Top-Film. Und es ist natürlich nicht irgendein Film, für den sie jüngst unter der Regie von Andreas Schmied (Lovemachine) in Wien Simmering vor der Kamera stand, sondern Pulled Pork. Der heiß ersehnte Austro-Film des Jahres 2023. Pizzera & Jaus feiern dabei ihr Leinwand-Debut. „Es geht um Korruption: eine Realsatire mit viel Tod und Schießereien.“

Polizistin. Auch Pizzeras Freundin Valerie Huber, die sich mit dem Klammer-Film in alle Herzen spielte, ist dabei. „Valerie spielt eine Polizistin. Ich bin ihre Kollegin“, erklärt Naschenweng ihr Rolle, bei der sie Privatdetektiv Flo Kienzl (Pizzera) gefährlich nahekommt. „Kämpferische Szenen sind es aber nicht.“

Traum. Mit Pulled Pork erfüllt sich Naschenweng „einen Traum“: „Ich wollte immer schon irgendwo mitspielen. Am besten eine Leiche, weil da brauche ich nichts tun. Aber ich darf im Film schon auch sprechen.“