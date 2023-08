Melissa Naschenweng: Wow! Überraschende Liebeserklärung

Schlagerstar Melissa Naschenweng überrascht mit diesem Geständnis.

Sommer ist nicht die Zeit, nur Urlaub zu machen und faul in der Sonne zu liegen. Jedenfalls nicht für Schlagerstar Melissa Naschenweng . Die Sängerin aus Kärnten ist gut gebucht und gibt ordentlich Gas bei ihren Auftritten.

Melissa Naschenweng: Liebeserklärung

Nun hat sie in einer Insta-Story ein überraschendes Liebes-Geständnis gemacht. Ist sie etwa plötzlich in einen anderen verliebt, als in ihren Toni? Aber nein! Sie schreibt zu einigen Bildern "Love my...BAND!". Sie streut also jenen Rosen, die sie immer wieder supporten bei ihren Gigs! Jene, die nicht, so wie sie, immer komplett im Rampenlicht stehen.

Gut gebucht

Auch in den nächsten Wochen geht es für Energiebündel Melissa weiter - am 30.8. tritt sie im deutschen Hanau auf, im September wirbelt sie dann wieder in Österreich auf der Bühne umher.

Melissa - Wirbelwind auf der Bühne