Miss Europe veröffentlicht ihren letzten Song

Es klingt fast wie verhext, wenn ausgerechnet am Freitag den 13. Oktober 2023 der neue oder gar "letzte Song" von Miss Europe Beatrice Turin erscheint.

Mit ihrer neuen Single „The Last Song“ beendet die fesche 28-jährige Beatrice Turin für heuer ihren Song-Reigen. Ein „Comeback“ im nächsten Jahr ist aber bereits fix. 2023 lässt die bildhübsche Miss Europe mit einem eher nachdenklichen Song ausklingen. „The Last Song“ handelt von einer Beziehung, die in die Brüche geht.

„Viel zu oft wurde verziehen, aber jetzt ist Schluss. Eine Situation die sicher viele kennen oder im Bekanntenkreis erlebt haben. Mit meiner aktuellen privaten Beziehung hat dieses Lied nichts zu tun, ich bin seit über 5 Jahren glücklich in einer Beziehung“, so Beatrice, die eben erst mit Ehemann Heimo und zahlreichen Freunden ihren Geburtstag feierte.

Komposition und Text stammen aus der Feder des Singer/Songwriter-Duos Mira & Adam. Produziert wurde der Song einmal mehr von Star-Produzent Klaus Biedermann (DJ Ötzi, Bingoboys). Bei ihm stand Beatrice in den letzten Tagen wieder im Studio und arbeitet bereits eifrig an neuen Songs für 2024.

„The Last Song“ aus ihrem Debüt-Album „Gold“ ist der mittlerweile 25. Track von Beatrice und wird ab 13. Oktober 2023 auf allen gängigen Streaming-Plattformen zur Verfügung sein.