Samantha Miller war gerade auf dem Heimweg von ihrer Hochzeitsfeier, als sie von einem Alko-Lenker getötet wurde.

Es sollte der glücklichste Tag in ihrem Leben werden, dann kam es aber zur großen Tragödie. Samantha Miller aus dem US-Bundesstaat North Carolina starb nur 5 Stunden nach ihrer eigenen Hochzeit.

Wie CNN berichtet, ereignete sich das Drama am Freitagabend in Folly Beach. Samantha wollte zusammen mit ihrem Mann Aric nach der Hochzeitsfeier nach Hause fahren, als ein alkoholisierter Fahrer in ihr Auto krachte. Die 34-Jährige erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen, der Bräutigam wurde schwer verletzt.

Arics Familie hat auf GoFundMe eine Spendenseite eingerichtet. „Ich bekam Arics Ehering in einer Plastiktüte im Krankenhaus, fünf Stunden nachdem Sam ihn an seinen Finger gesteckt hatte und sie sich gegenseitig ihr Gelübde vorlasen“, schrieb seine Mutter. „Aric hat die Liebe seines Lebens verloren.“