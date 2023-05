Junge Frau muss ständig rülpsen – Krebs!

Das seltene Symptom entpuppte sich als Darmkrebs.

Bailey McBreen stand mitten im Leben. Die 24-jährige US-Amerikanerin wohnte zusammen mit ihrer Highschool-Liebe in Florida und startete in ihrem Job als Krankenschwester durch. Im Oktober 2021 setzte dann aber ein seltsames Dauerrülpsen ein. Was zunächst nach einer harmlosen Sache aussah, entpuppte sich wenig später aber als Krebs.

Schock-Diagnose

„Während einer Reise nach Nashville machten mein Verlobter Caden und ich Witze darüber, dass ich wegen des Höhenunterschieds aufstoßen musste“, erzählt die 24-Jährige der „Sun“. Das Rülpsen wurde ging aber nicht weg, nach einigen Wochen kam auch noch Sodbrennen dazu. Bailey ließ sich deshalb untersuchen und bekam dann von den Ärzten eine wahre Schockdiagnose: Dickdarmkrebs im Stadium III.

Bailey mit ihrem Verlobten Caden



„Nicht in eine Million Jahren hätte ich gedacht, dass ich Krebs habe“, so die US-Amerikanerin. „Mein Arzt sagte mir, dass das Rülpsen wahrscheinlich der Beginn meiner Symptome war.“

Bailey wurde sofort operiert und begann mit der Chemotherapie. „Ich habe wenige Nebenwirkungen, esse gut und konnte fast jeden Tag trainieren“, so die 24-Jährige. Ihre Familie hat auf GoFundMe eine Spendenseite eingerichtet, um die Behandlung zahlen zu können.