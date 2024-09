Mucha: Kopfgeld auf DIESEN Vandalen ausgesetzt

Der Verleger sucht nach einem jungen Mann, der angeblich vorsätzlich in Muchas Garage Gegenstände zertrümmerte

Wien. Einbrüche, Urin und jetzt Sachbeschädigung - Verleger Christian Mucha lebt in ständiger Sorge um sein Hab und Gut. Klar, dass er bereits Kameras und Sicherheitssysteme installiert hat. Umso größer war die Überraschung, als ein junger Mann wieder einmal in seine privaten Räumlichkeiten eingedrungen ist. Diesmal in die Garage. Mucha ruft auf Facebook zur Suche auf.

Mucha verspricht Belohnung

Aus rechtlichen Gründen verpixelt oe24 hier das Gesicht des Mannes. Mucha tut dies nicht und schreibt dazu: "Achtung, dieser Mann hat heute Nacht meine Warnblinkanlage plus die Bewegungsmelder bei meiner Garage vorsätzlich und rücksichtslos komplett zertrümmert." Er habe Anzeige erstatte und "setze eine Prämie von 300 Euro für sachdienliche Hinweise auf die Identität des Täters aus."

Der vermeintliche Vandale © Mucha

Das Foto sei im persönlichen Bereich seiner Garage und zu seiner eigenen Sicherheit, also nicht im öffentlichen Bereich, gemacht worden.