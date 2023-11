Die 100 wichtigsten Österreicher

Austro-Verleger Christian Mucha erstellte das neue Top-Ranking der wichtigsten Promis.

Society-Tops. Alle Jahre wieder präsentiert Verleger Christian W. Mucha in seinen Medien die – von einer Fachjury gewählten – wichtigsten Österreicher, die dieser Tage in seinem Elite-Magazin präsentiert werden. Und siehe da – an der Spitze einmal mehr keine große Überraschung.

Denn auch 2023 konnte, der von Mucha liebevoll genannte „Styriator“, Arnold Schwarzenegger die Top-Position für sich beanspruchen.

David Alaba musste seinen zweiten Platz an Christoph Waltz abtreten und liegt jetzt hinter Marcel Hirscher (ex aequo mit Anna Netrebko) auf dem fünften Platz. Interessant ist auch, dass in den Top 10 neben Netrebko nur eine weitere Frau am Society-Parkett reüssieren kann.

Victoria Swarovski liegt gemeinsam mit Mark Mateschitz (wie passend!) und Richard Lugner auf dem neunten Platz. Verleger Mucha konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um fünf Plätze auf Rang 33 vorkämpfen. Gattin Ekaterina hinter ihm auf Platz 38.

Promi-Schlusslicht ist auf Platz 472 Friseur-Nervensäge Willi Hüllerbrand.

Das ganze Ranking

1. Arnold Schwarzenegger



2. Christoph Waltz



3. Marcel Hirscher



3. Anna Netrebko



5. David Alaba



5. Andreas Gabalier



7. Hermann Maier



7. Dominic Thiem



9. Richard Lugner



9. Mark Mateschitz



9. Victoria Swarovski



12. Conchita Wurst



13. Paul Pizzera



14. Marko Arnautovic



14. Klaus Maria Brandauer



14. Franz Klammer



17. Gottfried Helnwein



17. Hans Krankl



17. Tobias Moretti



20. Gerry Friedle



20. Stefan Ruzowitzky



22. Michael Niavarani



23. Otto Schenk



24. Melissa Naschenweng



24. Wolfgang Puck



26. Nicholas Ofczarek



27. Herbert Prohaska



28. Karl Habsburg



28. Lili Paul-Roncalli



30. Wolfgang Ambros



30. Thomas Brezina



30. Christina Stürmer



33. Christian W. Mucha



34. Adele Neuhauser



35. Roland Weißmann



36. Robert Kratky



37. Nadja Bernhard



38. Ekaterina Mucha



38. Toni Polster



40. Armin Assinger



41. Thomas Muster



42. Silvia Schneider



43. Anton Faber



44. Harald Krassnitzer



45. Harald Serafin



46. André Heller



46. Mirjam Weichselbraun



48. Anna Gasser



48. Alfons Haider



50. Klaus Eberhartinger



50. Hansi Hinterseer



52. Gerda Rogers



53. Gerhard Berger



53. Karl Markovits



53. Kathi Stumpf



56. Barbara Meier



56. Fiona Swarovski



56. Robert Dornhelm



58. Josef Hader



58. Dagmar Koller



58. Christina Lugner



58. Yury Revich



63. Rene Benko



64. Gregor Bloeb



64. Arabella Kiesbauer



64. RAF Camora



64. Vera Russwurm



64. Franz Welser-Möst



69. Ingrid Flick



69. Kathrin Glock



69. Peter Handke



72. Otto Jaus



73. Rose May Alaba



73. Verena Altenberger



73. Klemens Hallmann



76. Thang de Hoo



76. Niki Fellner



76. Leo Hillinger



79. Andreas Herzog



79. Jenny Magin



79. Nina Proll



82. Ernst Minar



83. Günther Ofner



83. Marco Wanda



85. Andy Borg



85. Kerstin Lechner



85. Barbara Wussow



88. Lidia Baich



88. Andreas Goldberger



88. Florian Gschwandtner



88. Ferdinand Habsburg



88. Marina Hoermanseder



88. Mavie Hörbiger



94. Alfred Dorfer



94. Rainhard Fendrich



94. Elisabeth Görgl



94. Mathea



94. Lena Hoschek



94. Peter Kraus



94. Chris Lohner