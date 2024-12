Nach Pichowetz-Tod: Jetzt droht Gloria-Theater das Aus!

Am Handelsgericht Wien wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. 14 Mitarbeiter sollen davon betroffen sein.

Viel zu früh ist Gerald Pichowetz am 17. Juni dieses Jahres im Alter von 59 von dieser Erde gegangen. Der Schauspieler war vor allem als "Fünfer" im "Kaisermühlen Blues" zu großer Bekanntheit gekommen. Kurz vor seinem Tod stand er noch in der Nachmittagsvorstellung in seinem geliebten Gloria-Theater auf der Bühne. Genau dieses steht jetzt vor dem Aus.

Pichowetz lebte für das Theater

Beim Handelsgericht Wien wurde am 17. Dezember Insolvenz angemeldet und damit ein Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. "Die Insolvenzursache liegt im Ableben des geschäftsführenden Alleingesellschafters, Herrn Gerald Pichowetz", heißt es in einer Aussendung. Er gründete im Jahr 2001 das Gloria Theater, war seither als Regisseur tätig und spielte viele Hauptrollen.





Am 25. Februar ist die erste Tagsatzung anberaumt. Die negativen Zahlen sollen sich auf rund 300.000 Euro belaufen. 14 Mitarbeiter sind betroffen. Aus dem aktuellen Anlass, gibt es auf der Homepage auch keine Karten mehr zu kaufen. Nach Pichowetz Tod stellte man sich bereits die Frage, wer das Theater übernehmen könnte. Christoph Fälbl war hier ein heißer Kandidat. Man gehe aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die Scheinwerfer des Theaters noch einmal angehen.