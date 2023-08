Der Liebesurlaub zum Geburtstag sorgte für Wirbel - das dürfte Victoria Swarovski aber nicht jucken.

Es würde zur Skandalmeldung der letzten Tage. Als Details zum Liebesurlaub von Mark Mateschitz und seiner Victoria Swarovski ans Licht kamen, hagelte es massive Kritik. Mateschitz hatte seiner Vici zum 30er eine Freude bereiten wollen, flog sie und ihre Schwester im Privatjet nach Griechenland, wo sie dann auf einer Luxusjacht zwischen traumhaften Buchten umherschipperten. Inklusive Privatkoch und Mega-Geburtstagssause auf Zakynthos.

Luxus-Streit um Mark und Vici

Zuerst wetterte die SPÖ, dann die KPÖ. Julia Herr von der SPÖ auf X (vormals Twitter): "CO2 Ausstoß von Reichen zig-fach höher!" Dann mischten sich immer mehr Menschen ein. Richard Lugner hingegen haute sich für die zwei Verliebten in die Presche und sagte im oe24.tv-Studio: "Ich glaube man muss in Österreich einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Firma Mateschitz mehr Steuern zahlt als ihm übrig bleibt. Wir bräuchten zehn Leute wie Mateschitz, dann ginge es uns besser", legte Lugner gleich los und verteidigte den "Red Bull"-Erben.

Kommentare auf Insta

Es scheint in der Causa langsam alles gesagt, doch nun sind neue Fotos von Vici aufgetaucht. Sie wirbt auf ihrer Insta-Seite für eine Dirndl-Kollektion. Soweit so gut, die Kleider sind hübsch, sie setzt sich gut in Szene und doch hagelt es einschlägige Kommentare: "Mit einem Urlaub mal schnell den CO2 Ausstoß einer Familie für ein ganzes Jahr übernommen. Sehr umsichtig… wie egoistisch kann man eigentlich sein", "Schön aber wer soll sich das zu den Preisen bitte leisten können". Wie schon bei anderen Postings scheint es auch hier so, dass Vici es für den Schmack mancher übertreibt: Zu Lasziv, u oft habe sie den Mund offen und dazu seien die Dirndl (Kostenpunkt ab 499 Euro) auch zu teuer.