'Realitätsfern & dümmlich': Vici Swarovski für Insta-Post kritisiert

Die Kristall-Erbin hat ein neues Posting verfasst. Es sorgt für Aufruhr.

Unter dem neuen Posting von Moderatorin und Unternehmerin Victoria Swarovski (30) mehren sich Kommentare, die in eine Richtung gehen. Nämlich, ob es ihr gut geht.

Leerer Blick

Hier passt der Text jedenfalls nicht gut zum Bild, wenn Vici schreibt: "Genieße die Freude, die der Dienstag mit sich bringt". Auf dem in dunklen Farben gehaltenen Foto ist sie zu sehen mit einer Tasche in der Hand, die Haare streng nach hinten gekämmt, kein Lächeln, die Lippen offen und der Blick leer.

Harte Worte für die Moderatorin

Diese Werbung ging wohl etwas nach hinten los, ihre Fans fragen: "Die sieht aus als geht ihr es nicht gut ", "Also wenn so ein happy Tuesday ausschaut, bin ich arg froh, dass uns ein unhappy day Pic von Frau erspart geblieben ist." Manche sprechen sogar davon, sie sehe dümmlich aus. Ein anderer fragt direkt, was die Präsentation einer teuren Handtasche mit einem positiven Tag zu tun hat, findet sie realitätsfremd und er empfiehlt, sie solle sich mit den Problemen der Gesellschaft auseinander setzen. Wie immer gibt es aber auch zustimmende Worte für Vici.