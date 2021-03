Netrebko: Corona-Party mit Verwandten

Die Opern-Diva demons­triert erneut, was sie von der Corona-Pandemie hält.

Wild. „Nach zwei Tagen voller Party brauchen wir zwei Tage Pause“, schreibt Opern-Diva Anna Netrebko auf Instagram und bebildert ihren frechen Spruch gleich auch mit Wimmel-Bildern ihrer Corona-Feier. Man wolle den Frühling einläuten und einfach nur glücklich sein. „Es wird Zeit, dass vier Generationen am selben Tisch zusammenkommen“, schreibt sie.

Gefeiert wurde in Krasnodar in Russland. An dem reich gedeckten Tisch nahmen mindestens 14 Erwachsene und noch einmal so viele Kinder Platz. In Zeiten von Corona eigentlich unvorstellbar …